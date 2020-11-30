أكد جمال بوقزاطة مدير التكوين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الاتصالات جارية للتكفل بمشكل نقل الطلبة، معلنا عن استئناف الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لرحلاتها بدءا من الـ15 ديسمبر القادم.

وقال بوقزاطة في تسجيل للقناة الأولى للإذاعة الجزائرية اليوم الإثنين، إن اجتماعا تم تنظيمه مؤخرا مع المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية لدراسة سبل حل مشكل النقل وقد تم تطميننا في هذا الخصوص باستئناف الرحلات عبر هذه الوسيلة بدءا من الـ 15 ديسمبر القادم ، لتبقى الوزارة حسبه تتابع الوضع عن كثب وتساير قرار فتح النقل ما بين الولايات.

وتحضيرا للدخول الجامعي 2020-2021 المقرر في الـ 15 ديسمبر القادم، سيتم عقد لقاء مع الشركاء الاجتماعيين بداية من الأسبوع المقبل لدراسة وتحديد كل السيناريوهات المحتملة في ظل الظروف الخاصة التي تمليها جائحة كورونا، حيث أوضح بوقزاطة أن الوزارة تتبنى مقاربة تشاركية للتحضير للدخول الجامعي وإنهاء برنامج السنة المنصرمة وعليه ستدرس مع الشركاء الاجتماعيين سبل انطلاق السنة الجامعية مع مراعاة الظرف الصحي، مشيرا إلى أن القطاع جهز نفسه على كل المستويات من حيث التكفل بالطلبة الجدد و التكوين في الماستر وتحضير مسابقة الدكتوراه .