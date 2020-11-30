حددت القنصلية العامة للجزائر بمونتريال في كندا الفئات التي ستستفيد من عملية الإجلاء المقررة في الأيام المقبلة.

ودعت القنصلية في منشور على صفحتها في "الفايسبوك"، الجزائريين العالقين للتسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بالقنصلية، موضحة أنها وضعت معايير محددة للعودة المحتملة إلى أرض الوطن.

وأضاف المصدر ذاته، أنه من بين الفئات المعنية بعملية الإجلاء هي المواطنون الجزائريون الذين سافروا عند إغلاق الحدود وتكون لديهم تذكرة عودة، وكذا الموجودين في البلد المضيف للعلاج والذين يجب عليهم العودة إلى البلاد في نهاية العلاج.

بالإضافة إلى الجزائريين الذين يعيشون في البلد المضيف بشكل منتظم للدراسة أو التدريب، والمقيمين بالخارج والذين انتهى عقد عملهم ويتعين عليهم مغادرة البلد المضيف.

واشترطت القنصلية العامة للجزائر في مونتريال في بيانها، أنه يتم التسجيل على المنصة الإلكترونية قبل الأربعاء 2 ديسمبر منتصف الليل بتوقيت مونتريال.