توفي، اليوم الثلاثاء، رئيس أساقفة الجزائر السابق هنري تيسييه عن عمر ناهز 91 عاما في مدينة ليون الفرنسية.

وينحدر تيسييه من عائلة أوروبية استقرت في الجزائر حوالي عام 1850، حيث قرر البقاء في الجزائر بعد الاستقلال، ثم تم تعيينه عام 1972 أسقفًا لوهران حتى عام 1982، عندما تم تعيينه مساعدا لرئيس أساقفة الجزائر آنذاك الكردينال دوفال.

وعندما تقاعد الكاردينال دوفال في عام 1988، أصبح خليفته الطبيعي وبالتالي قاد الكنيسة الجزائرية حتى عام 2008. بقي هنري تيسييه، المرتبط بشدة بالجزائر، إلى جانب رفاقه الجزائريين خلال العشرية السوداء على الرغم من التهديدات التي تعرض لها.

وحصل تيسييه على الجنسية الجزائرية وكان من رواد الحوار الإسلامي المسيحي.