تقرر فتح مصلحة لمعالجة المختلين عقليا المصابين بفيروس "كوفيد 19" على مستوى المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر بوهران، بمساعدة متطوعين مختصين في الأمراض العقلية، حسب بيان من خلية الاتصال لذات المؤسسة. وذكر البيان إمكانية إعادة فتح بعض المصالح الطبية بالمؤسسة في حالة امتلاء الـ120 سرير بمستشفى النجمة "شطيبو" المخصص لمرضى "كوفيد 19"، بعد المنحى التصاعدي الذي عرفته حالات الإصابة بوباء "كورونا" في الأسابيع الأخيرة في ولاية وهران.

علما أن المؤسسة الاستشفائية الجامعية أول نوفمبر تتكفل بحوالي 70 بالمائة من المصابين بـ"كوفيد 19" على مستوى ولاية وهران، وتتوفر على مصلحتين لإنعاش مرضى "كوفيد"، واحدة بطاقة 32 سريرا بمستشفى "شطيبو" وأخرى بطاقة 20 سريرا بدار الحضانة بمؤسسة أول نوفمبر، بالإضافة إلى غرفة إجراء العمليات الجراحية للمصابين بـ"كوفيد 19".

وبلغ عدد الفحوصات المنجزة منذ مارس 2020 لغاية اليوم 23 ألف فحص و12 ألف تحليل "بي.سي.ار" منها 5 ألاف إيجابية و500 فحص إيجابي بجهاز سكانير.