قالت افتتاحية مجلة الجيش، صدرت اليوم الإثنين، أن الوضع الإقليمي المتردي على طول شريط حدودنا وقيام بعض الأطراف مؤخرا بتهديد أمن المنطقة، وأن كان غير مباشر، يعنينا وعلينا الاستعداد لمواجهته.

وأشارت الافتتاحية، إلى أن هذه التهديدات وحتى وان كانت غير مباشرة، تعنينا وعلينا الاستعداد لمواجهتها بل يتحتم علينا ذلك كون بلادنا لها التزامات إقليمية يفرضها دورها المحوري إضافة إلى مبادئها التي لا تحيد عنها والمتمثلة في نصرة كل القضايا العادلة.

وأضافت مجلة الجيش، إن مواجهة هذه المخططات العدائية التي تستهدف بلادنا يستدعي بالضرورة أن يدرك شعبنا حقيقة الأهداف الخفية التي تحاول الجهات المعادية لبلادنا تحقيقها، ومن ثم الالتفاف حول قيادة البلاد لإحباطها، وعلى هذا النحو سيكون بوسع شعبنا إفشالها كما كان عليه الأمر في كل مرة حاولت فيه هذه الدوائر المعادية النيل من بلادنا.

وأكد الجيش الوطني أن الحفاظ على جاهزية العمالياتية وتأهبه الدائم تنفيذا لمهامه الجوهرية المتمثلة في التأمين الشامل لحدودنا وصون حرمة البلاد والدفاع عنها ضد كل من تسول له نفسه الأمارة بالسوء المساس بها.