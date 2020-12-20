اعلنت السلطات التونسية مقتل راعي تعرض للذبح وفصل رأسه من قبل مجموعة ارهابية في منطقة السلاطنية اسفل جبل السلوم قرب الحدود من الجزائر.



وقال بيان للمحكمة الابتدائية بالقصرين، انه تم العثور على راع مقطوع الرأس، حيث عثر عليه مواطنون من منطقة السلاطنية وقاموا بابلاغ السلطات بالحادث.

ويرجح ان تكون احدى المجموعات الارهابية التابعة لكتيبة عقبة بن نافع ، والمتمركزة بجبال السلوم المطلة على منطقة السلاطنية التابعة لمعتمدية حاسي الفريد.