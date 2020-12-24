أكدت البرتغال أن موقفها من القضية الصحراوية "لم يتغير" وجددت دعمها "القوي" للجهود الأممية الهادفة إلى استئناف المفاوضات بشأن النزاع في الصحراء الغربية "في إطار الأمم المتحدة، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن".

وشددت وزارة الخارجية البرتغالية، في بيان لها أمس الأربعاء أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص)، بأن موقف البرتغال بشأن الصحراء الغربية "لم يتغير" وهي "تدعم مسار المفاوضات في إطار الأمم المتحدة قصد التوصل إلى حل سياسي، دائم ومقبول، ويتماشى مع القرارات الصادرة عن مجلس الأمن".

وجاء موقف البرتغال في وقت تتزايد فيه النداءات الدولية الداعية إلى "ضرورة احترام الشرعية و القانون الدوليين وقرارات مجلس الأمن ومبادئ ومقاصد الأمم المتحدة" الخاصة بتصفية الاستعمار وبضرورة إيجاد حل نهائي لقضية الصحراء الغربية المدرجة على أجندة اللجنة الأممية الرابعة الخاصة بتصفية الاستعمار.

وتوالت تلك النداءات بعد خرق المغرب لاتفاق وقف إطلاق النار الذي كان ساري المفعول بين طرفي النزاع منذ عام 1991 وعقب تنفيذ جيشه في 13 نوفمبر الماضي لعملية عسكرية ضد مدنيين صحراويين سلميين في المنطقة العازلة قرب الكركرات.

ومن جهة أخرى نفت الخارجية البرتغالية خبر نقله موقع "إسبانيول" مفاده عزم حكومة لشبونة "فتح قنصلية في الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية"، مشيرة في بيانها أن "الأنباء المتداولة بشأن عزم البرتغال فتح قنصلية لها في الصحراء الغربية هي أخبار كاذبة وغير صحيحة" واستبعدت أن يكون للحكومة البرتغالية "أية نوايا في هذا الجانب".