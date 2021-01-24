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صادق الرئيس العراقي برهم صالح على تنفيذ أحكام إعدام صادرة بحق أكثر من 340 سجينا أدينوا بإرتكاب جرائم "إرهابية" وجنائية.

ولا توجد تفاصيل حول طبيعة جرائم كل مدان والحالات الفردية، ولكن السجون العراقية بها أعداد كبيرة من المشتبه بانضمامهم إلى تنظيم الدولة الإسلامية المعروف باسم "داعش".

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن التنظيم مسؤوليته عن هجوم دام أسفر عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من مئة في العاصمة بغداد.

ويخشى مراقبون من أن التصديق على الكثير من أحكام الإعدام من شأنه أن يثير قلق نشطاء حقوق الإنسان، الذين انتقدوا بشدة منظومة العدالة في العراق.

ويقولون إن استخدام "التعذيب لانتزاع الاعترافات منتشر، والمحاكمات متسرعة".

ويعد العراق أحد أكثر الدول تنفيذا لأحكام الإعدام.

فباستثناء الصين، كانت هناك ثلاث دول مسؤولة عن أكثر من 80 بالمئة من عمليات الإعدام خلال 2019، هي السعودية والعراق وإيران.

وسجلت زيادة في عمليات الإعدام في العراق خلال الأعوام الأخيرة، حيث ارتفعت من حوالي 52 حالة في عام 2018 إلى 100 على الأقل خلال 2019، بحسب تقارير حقوقية.