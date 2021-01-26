أعلن تويتر الإثنين عن مبادرة جديدة لإشراك المستخدمين في الإبلاغ عن المعلومات المضلّلة على منصته، وذلك من خلال مشروع يحمل اسم "بيرد ووتش".



وسيتم تشغيل "بيرد ووتش" (مراقبة الطيور) بشكل منفصل عن تويتر حيث يسمح للمستخدمين بالتعريف عن التغريدات التي يمكن أن تكون مضلّلة أو مزيّفة، وفق ما قالت المنصّة التي تبذل جهوداً لاستئصال المحتويات المزيّفة والمضرّة.



ويأتي المشروع مع تعرّض تويتر ووسائل التواصل الاجتماعي الأخرى لانتقادات لفشلها في وقف التضليل والتلاعب بالمعلومات خلال الانتخابات الرئاسية الأميركية وانتشار وباء كوفيد-19 وقضايا أخرى.