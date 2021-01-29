كشف، اليوم الجمعة، الدكتور سمير بلقاسمي، لـ "الخبر"، نقلا على لسان مدير الصحة لولاية البليدة، أن تحضيرات جارية لمباشرة يوم غد السبت عملية التلقيح الأولى وطنيا، ضد فيروس كوفيد 19، وستكون الانطلاقة على مستوى المؤسسة الاستشفائية الجوارية بأولاد يعيش، والتي ستكون أول محطة لتلقيح عمال بقطاع الصحة، وعينة من المواطنين، لتعمم على 9 وحدات استشفائية أخرى، بمن فيها تلك الواقعة بالمناطق النائية، أو ما أصبح يطلق عليها بمناطق الظل .

واختيار البليدة كولاية نموذجية ورمزيا، لانطلاق عملية التلقيح ضد جائحة " كورونا "، تأتي لكونها المنطقة التي سجلت بها أولى حالات الإصابة والوفاة بكورونا وطنيا ، وتحولها إلى بؤرة مرض، فرضت على المسؤولين تطبيق حجر صحي شامل، ليتوسع إلى ولايات أخرى ، بعد تسجيل إصابات و حالات وفاة جديدة .