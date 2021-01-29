Getty Images وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف

أكد وزير الخارجية الإيراني، جواد ظريف، أن طهران لن تقبل مطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن تسريع برنامجها النووي قبل أن ترفع واشنطن العقوبات المفروضة عليها.

وقال ظريف في مؤتمر صحفي مشترك في اسطنبول مع نظيره التركي مولود غاويش أوغلو، الجمعة، إن المطلب "غير عملي ولن يحدث".

وأضاف أنه "ليس من المنطقي أن تطالب واشنطن طهران بالعودة إلى التزامات الاتفاق النووي لعام 2015، لأن الولايات المتحدة هي التي تخلت عنها في المقام الأول".

من جهتها، قالت الإدارة الأمريكية الجديدة إن "على طهران استئناف الامتثال للقيود المفروضة على نشاطها النووي بموجب اتفاق القوى العالمية قبل أن تتمكن من الانضمام إلى الاتفاقية".

وكانت إدارة بايدن قد أوضحت أنها ترغب في تبني نهج مختلف وأكثر دبلوماسية تجاه إيران على عكس استراتيجية المواجهة في عهد ترامب.

وفي تصريح لوكالة إرنا الجمعة، قال رئيس مكتب رئيس الجمهورية الإيراني، محمود واعظي، "لم نغادر الاتفاق لنعود إليه، وسنفي بالتزاماتنا تجاه الاتفاق عندما نتأكد من أن أوروبا والولايات المتحدة تفيان بالتزاماتهما".

واضاف واعظي "لقد تفاوضنا واغلق ملف التفاوض حول الاتفاق النووي، كان موقفنا من الاتفاق واضحا منذ البداية ، وما زلنا على نفس الموقف".

وتابع واعظي قائلا "كما أعلن الرئيس روحاني عدة مرات، عندما يعودون إلى التزاماتهم، سنفعل الشيء نفسه".

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وكانت إيران قد خرقت شروط الاتفاق في رد تدريجي على قرار الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، بالتخلي عن الاتفاق عام 2018 وإعادة فرض عقوبات على طهران.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استأنفت إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20٪ في محطة فوردو النووية تحت الأرض، وهو المستوى الذي حققته قبل الاتفاق.

ومع ذلك، قالت إيران إن بإمكانها التراجع عن هذه الانتهاكات بسرعة إذا رفعت العقوبات الأمريكية، مؤكدة أنه إذا أوفت الولايات المتحدة بالتزاماتها، فستفي هي بالتزاماتها بالكامل.

وأقر البرلمان الإيراني، الذي يهيمن عليه المحافظون، تشريعا الشهر الماضي يجبر الحكومة على تشديد موقفها النووي إذا لم يتم تخفيف العقوبات الأمريكية في غضون شهرين.

كما أدان ظريف العقوبات الأمريكية على تركيا بسبب قرار أنقرة شراء أنظمة الدفاع الروسية إس -400.

وقال إن "حكومة الولايات المتحدة مدمنة على العقوبات...وهذا يضر العالم والولايات المتحدة نفسها".