أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، استعداد بلاده لبناء شراكة إستراتيجية مع دول مجلس التعاون الخليجي.

وقال تشاووش أوغلو في لقاء أجراه مع صحيفة "الأنباء" الكويتية، على خلفية زيارة له إلى دولة الكويت، في إطار جولة خليجية، "الآن وبعد أن أصبحت أزمة الخليج وراءنا بإذن الله، فنحن على استعداد لتفعيل تعاوننا مع منطقة الخليج بأكملها والبناء على شراكتنا الإستراتيجية مع مجلس التعاون الخليجي، والذي هو بحد ذاته نتاج لقادة الكويت أصحاب الرؤية".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى موقف بلاده الصريح من تطبيع بعض دول الخليج مع الكيان الصهيوني ،

وقال: "سجلنا تحفظنا على ما يسمى باتفاقيات التطبيع هذه، ويرجع ذلك أساسا إلى اعتقادنا أن هذه الاتفاقيات ستؤدي إلى تقويض رؤية الدولتين والمعايير الدولية الراسخة لحل هذا الصراع الطويل الأمد، الواردة في قرارات الأمم المتحدة".

واعتبر تشاووش أوغلو أن اتفاقيات التطبيع تتعارض مع "المبادئ الأساسية لمبادرة السلام العربية لعام 2002، وهي (الأرض مقابل السلام) و(التطبيع الذي يليه السلام). "

وبين تشاووش أوغلو في حديثه أن هذه الاتفاقات الموقعة قد دفعت الجانب االصهيوني للاعتقاد بأنه "لا يتعين عليهم الانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة لإعادة الحياة إلى طبيعتها في المنطقة".

وقال: "يعتقد الكيان الصهيوني أنه يستطيع مواصلة أعماله غير القانونية دون تحمل التبعات، هذه العقلية لن تساهم في حل الصراع الفلسطيني، بل على العكس ستزيده صعوبة، يجب ألا يكون التطبيع على حساب القضية الفلسطينية".