نفذت وحدات من الجيش الصحراوي هجمات جديدة إستهدفت من خلالها جنود الاحتلال المغربي المتخندقين في مواقع متفرقة من الجدار الرملي وفقا لبيان صادر عن وزارة الدفاع الصحراوية أوردته وكالة الأنباء الصحراوية، اليوم الجمعة.

و جاء في البيان العسكري رقم 93 أنه " خلال يومِ الخميس قصف الجيش الصحراوي أربعة مناطق يتواجد بها جنود الجيش الملكي المغربي وهي منطقتي أوديْ أمركبة بقطاع المحبس و سبخة تنوشاد بقطاع المحبس.

بالإضافة الى منطقتي أرارة أشديدة بقطاع الفرسية و ألفيعيين بقطاع الفرسية.

وأضاف البيان العسكري انه "خلال نهارِ اليوم الجمعة قصف الجيش الصحراوي مواقع وتخندقات قوات الاحتلال في اربعة مناطق وهي منطقتي ابيرات تنوشاد بقطاع المحبس و أرارة الفرسيك بقطاع المحبس، بالإضافة الى منطقتي أعظيم أم أجلود بقطاع آوسرد و أرارة لحديد بقطاع الفرسية التي قصفت مرتين متتاليتين.

وتتوالى هجمات الجيش الصحراوي مستهدفة معاقل جيش الاحتلال المغربي الذي يتكبد الخسائر كل يوم على طول جدار الذل والعار وفقا لوزارة الدفاع الصحراوية.