قالت السلطات الصحية في فرنسا إن جرعة واحدة فقط من اللقاح المضاد لفيروس كورونا تكفي لتحصين مَن سبقت لهم الإصابة بالوباء، بدلا من التطعيم بجرعتين كما هو متعارف عليه.

وأشارت إلى أن المتعافين من كوفيد-19 يكون لديهم بعض المناعة، وينبغي حصولهم على اللقاح بعد حوالي ثلاثة إلى ستة أشهر من التعافي.

يُذكر أن فرنسا هي الدولة الوحيدة التي أصدرت هذه التوصية الطبية. ووزعت فرنسا حتى الآن 2.8 مليون جرعة لقاح، وفقا للبيانات الصادرة عن وزارة الصحة الفرنسية. وقالت الهيئة العليا للصحة في فرنسا إن "جرعة واحدة من اللقاح تكفي لأن يتذكر جسم مَن أصيب بفيروس كورونا في وقت سابق كيفية محاربة المرض".