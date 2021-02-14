انتقلت الى رحمة الله، اليوم، سلمى حنك، الزميلة الصحفية في "الخبر" وزوجة الزميل شفيق خواص.

رحيل الأخت سلمى حنك الذي صدم أسرة الجريدة جاء أيام بعد وضعها مولودتها الأولى، نور.

الفقيدة التحقت بالجريدة منذ أكثر من 15 سنة، واختصت في معالجة المواضيع الاجتماعية بقلم متميز.

وبهذه المناسبة الأليمة تتقدم أسرة "الخبر" بتعازيها الخالصة لأسرة الفقيد ولزوجها الزميل شفيق خواص، داعين العلي القدير أن يتغمدها برحمته الواسعة وأن يلهم ذويها جميل الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون