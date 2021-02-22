مع ارتفاع أسعار بعض اجهزة الكمبيوتر المكتبية أو المحمولة لما تتمتع به من مواصفات، قد يصعب للبعض شراء الجهاز المطلوب، ما يفتح الباب أمام خيار شراء جهاز مستعمل بسعر معتدل.



النسخة الدولية من موقع "بيزنس إنسايدر" تقدم عددا من النصائح التي يجب مراعاتها لدى البحث في سوق أجهزة الكمبيوتر المستخدمة.



تجنب الأجهزة التي يزيد عمرها عن ثلاث سنوات



تتسم وتيرة الابتكار والتغيير في سوق أجهزة الكمبيوتر بكونها بطيئة في السنوات العشر الأخيرة، فالجهاز الذي تم تصنيعه عام 2017 لا يختلف كثيرا من حيث الشكل أو الوظائف عن جهاز مُصنع عام 2020.



ولكن بمرور بضعة سنوات على شراء جهاز الكمبيوتر واستخدامه، تبدأ علامات التقدم في السن بالظهور عليه.



ففي أجهزة الكمبيوتر المكتبية، تبدأ وحدة المعالجة المركزية CPU في التباطؤ، وسيفتقد الجهاز الأقدم عمرا الوصالات المطلوبة لربطه بالهواتف المحمولة الحديثة، كما ستقل مساحة التخزين المتاحة على القرص الصلب بمعدلات كبيرة. ولهذا فمن الأفضل تجنب شراء الأجهزة القديمة نسبيا لتجنب الحاجة لتبديلها بجهاز أحدث في المستقبل القريب.



الانتباه لمواصفات الجهاز



في حالة شراء جهاز مستعمل، قد يكون من الصعب التأكد من قيمته، خاصة لو افتقدت الدراية بمستجدات عالم تكنولوجيا. ولتعويض ذلك الأمر، عليك الانتباه لبعض النقاط.



بغض النظر عن عمر الجهاز، احرص على تجنب أجهزة الكمبيوتر ذات أقراص التخزين التقليدية HDD، وأبحث في المقابل عن ما يعرف بأقراص الحالة الصلبة Solid State Drive (SSD)، على ألا تقل سعة تخزينها عن 128 جيجابايت.



وبالنسبة لما يعرف بمشغل الجهاز أو Processor، فاحرص على أن ينتمي للجيل السابع من المشغلات. ويمكنك التعرف عليها من خلال الرقم الذي تحمله حيث يجب أن يكون -7000 أو -8000 أو أعلى، فأي مشغل أقدم من الجيل السابع سيجعل الجهاز أبطئ.



كما يجب البحث عن جهاز ذو شاشة تعمل بتقنية HD IPS وبمعدل دقة لا يقل عن 1920x1080، إذ أن الشاشات الأقدم ستبدو الصورة عليها باهتة.



فحص بطارية جهاز الكمبيوتر المحمول



البطارية هي أهم مكون بجهاز الكمبيوتر المحمول، وقدم البطارية يعد من أكثر أسباب رغبة أي شخص في بيع جهازه القديم.



ولدى شراء جهاز كمبيوتر محمول مستعمل، عليك باختبار البطارية أولا والتأكد من أن يتم شحنها كاملة ثم ترك الجهاز مفتوح حتى فراغ البطارية بالكامل. وإن توفر لك الوقت والفرصة، يفضل إجراء الاختبار مرة ثانية.



كما يجب عليك الانتباه بأنه من الصعب أحيانا استبدال البطارية القديمة لبعض أجهزة الكمبيوتر المحمول ببطارية أخرى حديثة.



امسح ذاكرة التخزين قبل استخدام الكمبيوتر



لا يمكنك غالبا أن تثق فيما قد تحملة ذاكرة التخزين لجهاز كمبيوتر مستعمل، فربما يوجد عليها برمجيات خبيثة، حتى لو لم تظهر لك.



ولهذا من الأفضل أن تقوم بنفسك بمسح ذاكرة التخزين قبل آن تبدأ في استخدام الجهاز المستعمل.



ابحث عن الأجهزة المجددة!



في سوق الأجهزة المستعملة، يوجد نوعين من أجهزة الكمبيوتر وهما المستخدمة Used أو المجددة Refurbished.



والجهاز المجدد تم اختباره للتأكد من أنه يعمل جيدا، كما يتمتع بضمان وغالبا ما تم استبدال القطع القديمة أو الهالكة فيه بقطع أحدث لتكون حالته أقرب للجهاز الجديد.



ويعد الأمر في غاية الأهمية، خاصة بالنسبة لأجهزة الكمبيوتر المحمولة حيث يعني هذا استبدال البطارية القديمة بأخرى حديثة.