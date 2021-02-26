ذكرت رئاسة الجمهورية التونسية ،اليوم الخميس، أنها وفي إطار متابعتها لعملية توفير مختلف أنواع اللقاحات المضادة لفيروس كوفيد- 19 ، تلقت استعداد جمهورية الصين الشعبية لتوفير مائة ألف جرعة من هذه اللقاحات لتونس في شكل هبة.



وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية، في بيان على الصفحة الرسمية، أن السفير الصيني بتونس، تشانغ جيان قوه، أعرب اليوم الخميس، عن استعداد بلاده لتقديم مائة ألف جرعة من لقاح فيروس كوفيد-19 في شكل هبة ، بمجرد توفير آليات نقل اللقاح في الأيام القليلة القادمة.