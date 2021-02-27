تسجل عملية التموين بالماء الشروب بعدة أحياء ببلدية الشلف، إبتداء من اليوم السبت، تذبذبا في التوزيع بسبب أشغال تصليح تسرب بصمام التحكم والتوزيع الرئيسي، حسبما أفاد به بيان لوحدة الجزائرية للمياه.

وأوضح البيان أن كلا من أحياء بن سونة، شريفي قدور، الحمادية، الأولمبي،مارات 500 مسكن، 340 مسكن، إيجيكو، البساتين والأرض البيضاء التابعة لبلدية الشلف تسجل إبتداء من اليوم تذبذبا في التموين بالمياه الشروب.

واستنادا لذات المصدر، يرجع سبب هذا التذبذب في التموين بالماء الشروب إلى التسرب الواقع على مستوى صمام التحكم والتوزيع قطر 500 ملم الذي يمون الأحياء السالفة الذكر، فيما تعمل الفرقة التقنية لوحدة الجزائرية للمياه على تصليح هذا الخلل.

ومن المنتظر أن تنتظم عملية التموين بالماء الشروب بهذه الأحياء فور الإنتهاء من الأشغال بصفة تدريجية.