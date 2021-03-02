أعلنت اليوم، شركة " مياه تيبازة " سيال عن حدوث تذبذبات في التزويد بمياه الشرب بتسع بلديات شرقية بولاية تييازة وأخرى غربية بالجزائر العاصمة نتيجة توقف تام لمحطة تحلية مياه البحر بفوكة لمدة 6 ساعات.



وجاء في بيان للشركة اليوم "تقوم شركة مياه تيبازة القائمة على استغلال محطة تحلية مياه البحر بفوكة، تحت وصاية وزارة الطاقة والمناجم ببرمجة توقيف تام للمحطة لمدة 06 ساعات، وذلك بداية من الساعة 22:00، يوم الثلاثاء 02 مارس 2021 إلى غاية الساعة 04:00 من اليوم الموالي، وهذا من أجل القيام بأشغال صيانة تصحيحية"

وأضاف البيان "هذا التوقف سيسبب تذبذبات في عملية التزويد بالمياه الشروب في بلديات ولاية تيبازة ويتعلق الأمر بالقليعة، فوكة، عين تقورايات، دواودة، الشعيبة، بوسماعيل، بوهارون، حطاطبة وخميستي. إضافة إلى تذبذبات أخرى ستشهدها بلديات غرب ولاية الجزائر وهي المعالمة، زرالدة، سطاوالي، وعين البنيان "



وتابع البيان أن "سيال" ستبذل كل جهدها لتعويض العجز المسجل من محطات إنتاج المياه الشروب الأخرى، وطمأنت الشركة زبائنها القاطنين بالبلديات المعنية بأنّ استئناف عملية التزويد بالماء الشروب سيتم تدريجيا عند نهاية أشغال شركة "مياه تيبازة".

ونبه بيان الشركة إلى ضرورة أخذ مجموعة من الاحتياطات قبل إعادة التزويد بالماء الشروب، من أجل سلامتهم ، كالتحقق من إغلاق الصنابير لتجنب الفيضانات المحتملة بعد إعادة التزويد بالماء الشروب و بترك إحدى صنابير المياه الباردة تعمل بتدفق منخفض لبضع دقائق لطرد أي هواء قد يكون في قناة الربط الخاصة بالزبون.



وقدمت شركة "سيال" اعتذارها من زبائنها عن الإزعاجات الناتجة عن هذه الأشغال، مشيرة إلى أنها تضع تحت تصرفهم رقم مركز الإستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594، لإستقبال إستفساراتهم وإنشغالاتهم 24/24 ساعة و7/7 يوم.



