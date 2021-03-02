حلت، اليوم الثلاثاء، بمصنع المنظفات الواقع ببلدية سور الغزلان 45 كلم جنوب مقر ولاية البويرة، لجنه وزارية من وزارة الصناعه على خلفية احتجاج العمال الذي دام ما يقارب الثلاثة اشهر.



وحسب ما علمته "الخبر" فإن اللجنه الوزارية تتكون من أربعة مسؤولين ساميين قد حلوا صباح اليوم على مستوى ادارة المؤسسة العمومية لصناعه المنظفات بذات المصنع وقد كان في استقبالهم العمال الذين نظموا وقفة احتجاجيه بدايه الاسبوع امام الوزاره المعنية.



وعن النقاط التي قدمت من اجلها اللجنة الوزارية وتعمل لإيجاد حلولا لها، هي اشكالية دفع الأجور المتأخرة واعادة بعث النشاط بالمؤسسة بعد توقفه على خلفية قدم و اهتراء على مستوى الماكينات وكذلك توفير المادة الاولية لانتاج المنظفات .



هذا ويأمل عمال المصنع في ان ترفع اللجنه التي التقت ممثلين عنهم وممثلين عن الاداره تقريرا ينصفهم.

البويرة: سمير قميري