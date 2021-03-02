تمكن مصالح الدرك الوطني بسيدي بلعباس من كشف عملية سقي المحاصيل الزراعية بالمياه الملوثة و حجز معدات مستعملة في عملية السقي حسب ما علم لدى خلية الإعلام والاتصال للمجموعة الإقليمية لذات السلك الأمني.



وأوضح المصدر أن وقائع القضية تعود إلى استغلال معلومات مفادها قيام بعض الفلاحين باستغلال مياه ملوثة لسقي محاصيلهم الزراعية حيث تم على إثر ذلك وضع خطة أسفرت عن حجز محرك ضخ المياه الملوثة موصول بأنابيب لسقي أرض فلاحية مزروعة بمادة القمح تقدر مساحتها ب 10 هكتار . وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين .