استلمت مديرية الصحة والسكان لوهران أمس الثلاثاء الحصة الثانية من اللقاح ضد كوفيد-19 أي ما يعادل 7.000 جرعة من اللقاح الصيني، حسبما استفيد لدى المكلف بالاتصال لذات المديرية يوسف بوخاري.

وتتواصل حملة التلقيح التي انطلقت رسميا يوم 2 فبراير الماضي في "ظروف جيدة"، وفقا للسيد بوخاري الذي أضاف أن "هذه المرحلة الأولى تميزت بطلب كبير على التلقيح".

وستسمح الحصة الثانية بالتكفل بعدد كبير وتوسيع الاشخاص المستهدفين، استنادا ذات المسؤول، لافتا إلى أن المرحلة الأولى كانت تعني خاصة مستخدمي قطاع الصحة.

وسيخصص جزء من هذه الحصة الثانية للأشخاص المسنين الذين يعانون من أمراض مزمنة، وفق بوخاري.

ومكنت الحصة الأولى أي اكثر من 1.400 جرعة بتلقيح من خلال جرعتين ما لا يقل عن 700 شخص منهم 63 في المائة هم عمال الصحة، حسب ذات المصدر.

يذكر أن الأشخاص (بخلاف عمال الصحة) الراغبين في التلقيح بإمكانهم التقرب إلى المؤسسات الجوارية للتسجيل وانتظار الحصول على موعد.

وقد تم بوهران تحديد 13 عيادة متعددة الخدمات لإجراء التلقيح ضد كوفيد-19.