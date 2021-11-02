أعلن مؤسس شركة فيسبوك (ميتا حاليا)، عن ابتكار جديد من شأنه تعزيز تجربة العالم الافتراضي التي أعلن عنها مؤخرا تحت اسم "ميتافيرس" حسبما نقلت سبوتنيك.

وقال زوكربيرج، إن "فريق أبحاث الذكاء الاصطناعي في شركته أجرى أبحاثا جديدة مثيرة للاهتمام يمكن من خلالها إدراك العالم من خلال اللمس".

وأوضح زوكربيرج إن فريقه البحثي صمم مستشعر لمس عالي الدقة، بالتعاون مع جامعة كارنيغي ميلون، لإنشاء ما يمكن وصفه بالجلد الروبوتي الرقيق.

وأرجع زوكربيرج أهمية هذا الابتكار الجديد إلى أنه يقرب العالم خطوة من جعل الأشياء في العالم الافتراضي تبدو واقعية، ليتيح التفاعلات المادية في العالم الافتراضي "ميتافيرس"