أعلن رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، أن الحكومة قررت إعادة فرض إجراءات للحد من ارتفاع أعداد الإصابات بـ "كوفيد-19" في الآونة الأخيرة، بينها استخدام الكمامات.

وقال روته، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس الثلاثاء، إنه سيتم اعتبارا من 6 نوفمبر التوسع في استخدام "جواز كورونا" الذي يدل على حصول الشخص على لقاح مضاد لـ "كوفيد-19" أو اختبار حديث للكشف عن الفيروس نتيجته سلبية، ليشمل الأماكن العامة والمتاحف وصالات الألعاب الرياضية وغيرها.

ودعا روته جميع الهولنديين الذين تلقوا التطعيم ومن لم يحصلوا عليه إلى الالتزام بقواعد النظافة الأساسية والبقاء في المنزل إذا ظهرت عليهم أعراض عدوى محتملة. وسيتم إعادة فرض استخدام الكمامات في المتاجر والأماكن العامة الأخرى في حين نصحت السلطات المواطنين بالعمل من المنزل لنصف الوقت على الأقل.