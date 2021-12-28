بدأت تطبيق واتساب (WhatsApp) في طرح أول ميزة تجريبية لعام 2022 لمستخدمي نظام آي أو إس (iOS). وفقًا لتقرير صادر عن موقع وابيتا إنفو (WABetaInfo) المتخصص في أخبار تحديثات الشركات التجريبية.



حيث ذكر التقرير أنه مع الميزة الجديدة، سيتمكن مستخدمو آيفون (iPhone) من رؤية صور الملف الشخصي للمرسل بالإضافة إلى إشعارات الرسائل.



ووفقًا للصورة التي تمت مشاركتها مع التقرير، ستتيح لك الميزة الجديدة رؤية صور صغيرة للمرسل في الإشعار عندما تتلقى رسالة جديدة من مستخدم أو مجموعة مراسلة.



يكشف التقرير أيضًا أن الميزة متاحة فقط لعدد قليل من مختبري النسخة التجريبية الذين يقومون بتشغيل نظام التشغيل آي أو إس 15 (iOS 15) لأن الميزة تستخدم الخصائص التي تتيحها آبل (Apple) في تحديثها الجديد آي أو إس 15.



ويقول التقرير إن واتساب المملوك لميتا (Meta) سيطلق الميزة لمزيد من المستخدمين مع التحديثات القادمة. نظرًا لأن الميزة لا تزال في مرحلة تجريبية، والذي قد يمنع واتساب من نشر الميزة هو احتمالية حدوث مشكلات في عرض صور الملف الشخصي على إشعارات محددة لبعض الهواتف، ولكن من المحتمل أن يتم حل هذه المشكلات عند طرح الميزة للعامة.



بدأ واتساب الأسبوع الماضي أيضًا في طرح تحديث تجريبي 2.22.1.1 لمستخدمي آي أو إس. ومن المفترض أن يحتوي التحديث على برمجيات مخفية لميزة جديدة ستسمح للمستخدمين بإنشاء مجتمعات (communities) في التحديثات المستقبلية.



وتم اكتشاف برمجية مماثلة أيضًا في التحديث التجريبي الذي تم إصداره قبل أسبوعين للهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد (Android). بالنسبة لأولئك الذين لا يعرفون هذه المعلومة، فإن واتساب تعمل على ميزة المجتمع منذ فترة.