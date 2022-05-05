انطلقت دعوات فلسطينية لأهالي الداخل المحتل بضرورة الحشد والزّحف نحو المسجد الأقصى المبارك، اليوم الخميس؛ لحمايته من التّهويد ومخطّطات الجماعات الاستيطانية الاحتفال بداخله.

وأهابت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا الفلسطيني في الداخل المحتل، بجماهير الأراضي المحتلة عام 48، وكلّ من يستطيع الوصول للقدس، الحشد والزّحف اليوم الخميس لساحات المسجد الأقصى؛ لحمايته من إجرام الصهاينة، ومنعهم من دخوله وتدنيسه. في غضون ذلك، منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء أوّل أمس رفع أذان العشاء من مآذن المسجد الأقصى.



وذكرت مصادر مقدسية أنّ قوات الاحتلال منعت رفع الأذان عبر المآذن بدعوى عدم التّشويش على المسؤولين الإسرائيليين الّذين يشاركون في احتفال تهويدي في ساحة البُراق.

وأعلنت سلطات الاحتلال، مساء أوّل أمس، السّماح للمستوطنين باستئناف اقتحام المسجد الأقصى بدءًا من اليوم الخميس. وأثار رفع علم فلسطين في المسجد الأقصى خلال شهر رمضان استياءً كبيرًا لدى المستوطنين، خاصة العلم الّذي بقي لعدّة أيّام على قُبّة الصخرة المشرّفة.





