Algérie Poste et Algérie Télécoms ont annoncé, aujourd’hui mercredi, que le paiement des abonnements Internet et de téléphone fixe peut se faire dorénavant à distance via l’application mobile BARIDIMOB, lit-on dans un communiqué d’Algérie Télécoms.

« Désormais, les clients d’Algérie Télécom pourront procéder au rechargement Internet (ADSL, FIBRE et 4GLTE) ainsi qu’au paiement de leurs factures téléphoniques, via leur compte « Baridimob », rubrique « Paiement ». Pour ce faire, le client est invité à effectuer une mise à jour de ladite application mobile », poursuit la même source.

« Ce nouveau mode de paiement tend à faciliter davantage le quotidien des clients en leur offrant un moyen de rechargement et paiement en ligne simple à utiliser et hautement sécurisé », conclut le communiqué.