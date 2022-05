Le général chef d'État major de l'armée de libération nationale Saïd Chengriha a présidé aujourd'hui la cérémonie de graduation du général Djamal Kahal Majdoub en tant que directeur général de la documentation et de la Sécurité Extérieure, succédant au général Noureddine Meqri, rapporte un communiqué officielle du Ministère de la Défense Nationale.

Selon la même dépêche, le général Chengriha à délivré aux responsables de ces détachements des d’instructions et des directives très claires, en ce qui concerne la nécessité d'une concision disciplinée et stricte dans l'exécution des tâches préscrites par le haut commandement, et de redoubler d’efforts afin d'être à la hauteur de la mission qui leur est préscrite, et pouvoir relever avec efficacité les défis dictés par la dynamique politique actuelle à l'échelle internationale et régionale et qui menacent de nuire à la stabilité et à la sécurité du pays.