Le président finlandais Sauli Niinistö a appelé samedi son homologue russe, Vladimir Poutine, au sujet de la candidature imminente de ce pays nordique à l'OTAN, une demande dénoncée par Moscou, a annoncé la Finlande.

La conversation a été directe et sans détour et s'est passée sans contrariété. Éviter les tensions a été considéré comme étant important, a affirmé le chef de l'État finlandais dans un communiqué.

Ce pays nordique veut s'occuper des questions pratiques liées au fait d'être un pays voisin de la Russie de façon correcte et professionnelle, a-t-il assuré.

Sauli Niinistö aurait dit au président russe que les actions de Moscou depuis la fin de 2021, qui voulait alors un gel de l'extension de l'OTAN puis qui a déclenché l'invasion de l'Ukraine en février, ont fondamentalement modifié l'environnement sécuritaire de la Finlande, a dénoncé le pays nordique.