Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune a été fait, mardi, docteur honoris causa en relations internationales, par l'université d'Istanbul, et ce, en marge de la visite d'Etat qu'il effectue en Turquie depuis dimanche à l'invitation de son homologue, Recep Tayyip Erdogan.

Habillé de la toge académique et décoré du badge de l'université d'Istanbul, une des plus grandes et prestigieuses universités turques, le Président Tebboune a reçu ce titre honorifique des mains du recteur de l'université, Dr Mahmut Ak, en présence du vice-président turc, Fuat Oktay et d'éminents docteurs de l'université.

Ce titre vient "en reconnaissance aux efforts du Président Tebboune dans le renforcement de la coopération internationale et le respect des valeurs de la démocratie ainsi que la consolidation des relations séculaires entre l'Algérie et la Turquie".

Dans une allocution prononcée à l'issue de la cérémonie de remise du titre de docteur honoris causa, le président de la République a exprimé ses remerciements à l'université d'Istanbul, se disant honoré de ce titre qui vient s'ajouter aux bonnes relations unissant l'Algérie et la Turquie.

Il a également salué les acquis réalisés par la Turquie sous la direction du président Recep Tayyip Erdogan et ses efforts pour le développement de son pays dans tous les domaines.

Le Président Tebboune a affirmé que sa présence dans l'enceinte de la prestigieuse université d'Istanbul est une reconnaissance de la place de l'enseignement, "socle de la liberté, du développement et de l'émancipation".