Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a inspecté samedi au centre d'examen de l'Université Houari-Boumediene de Bab Ezzouar (Alger) le déroulement des épreuves du concours de recrutement externe pour rejoindre le corps des attachés et secrétaires aux Affaires étrangères.

Ce concours "intervient en application des orientations du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant à renforcer l'appareil diplomatique". Il s'agit de la plus grande opération de recrutement dans l'histoire du ministère des Affaires étrangères en termes de nombre de candidats (plus de 25.500 candidats)", a précisé le communiqué.

A cette occasion, Lamamra a donné des instructions pour "le strict respect de la loi afin de garantir la transparence et la régularité du concours", soulignant la nécessité de "prendre les mesures nécessaires pour la participation de tous les candidats remplissant les conditions légales, en consécration du principe d'égalité des chances, notamment en ouvrant la candidature aux enfants de la communauté algérienne à l'étranger et en assurant toutes facilitations aux enfants du sud".

Le concours se déroule au niveau de cinq centres d'examen : Alger, Constantine, Oran, Blida et Ouargla.

Le ministre des Affaires étrangères a saisi l'occasion pour adresser ses remerciements aux personnels des secteurs de l'Intérieur et de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et aux corps de sécurité pour leur contribution à la réussite de cette opération de portée nationale, ne manquant pas de saluer "le rôle positif du secteur de l'Information".