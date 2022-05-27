أعلنت منصة البحث غوغل أنه سيصبح بإمكان المستخدمين التقدم بطلبات لإزالة نتائج بحث غوغل الإضافية التي تحتوي على معلوماتهم الشخصية.



وكانت الشركة قد وضعت معايير عالية للغاية من قبل فيما يتعلق بالحصول على نتائج تضم معلومات شخصية عن المستخدمين، مثل بريدهم الإلكتروني، أو عنوان منزلهم، أو رقم هاتفهم.



إذ كتبت ميشيل شانغ، مديرة السياسة العالمية للبحث، ضمن الإعلان: "لا شك أن الوصول المفتوح إلى المعلومات يمثل الهدف الرئيس لعمليات البحث، وينطبق الأمر نفسه على تمكين الناس بالأدوات التي يحتاجونها لحماية أنفسهم والحفاظ على خصوصية بياناتهم الشخصية الحساسة التي تكشف هويتهم". ويمكن للتدابير الجديدة أن تحمي المستخدمين من استغلال معلوماتهم الشخصية من قبل بعض الأشخاص الذين قد يفكرون في إزعاجهم باستخدام تلك المعلومات، أو حتى تهديدهم وابتزازهم.



ماذا يتوجب عليّ أن أفعل؟



يمكنك بدء عملية الإزالة عن طريق زيارة صفحة دعم الموضوع، وسحب الشاشة إلى منتصف الصفحة، ثم الضغط على زر "بدء طلب الإزالة" الأزرق.



وسيجري سؤالك في البداية عما إذا كنت قد تواصلت مع مالك موقع الويب، وليس من الضروري أن تفعل ذلك، لهذا يمكنك أن تضغط على "كلا، لا أفضِّل ذلك".



وحين تسأل غوغل عما ترغب في إزالته، يمكنك اختيار: "المعلومات الشخصية، مثل أرقام التعريف والمستندات الخاصة".



واختر بعدها نوعية المعلومات الشخصية التي تظهر في نتائج البحث، مثل تفاصيل الاتصال بك، أو رخصة قيادتك.



وتقتصر هذه الخطوات على إزالة النتائج من مواقع الويب النشطة؛ حيث توجد استمارة منفصلة يمكن استخدامها للصفحات المخبأة.



اضغط على المربع الذي يشير إلى أن المحتوى لا يزال معروضاً على الموقع حالياً. وبعدها سيكون السؤال التالي حول ما إذا كان الطلب متعلقاً بهجمات "جمع/استغلال المعلومات الشخصية"، التي تعرفها غوغل بأنها "مشاركة معلومات الاتصال الخاصة بك بنيّة ضارة، أو التهديد، أو التحرّش".



ثم ستطلب منك المنصة اسمك بالكامل، ودولة الإقامة، والبريد الإلكتروني. ويُسمح لك بتقديم طلبات إزالة فقط حين تكون النتائج متعلقةً بك أو بشخصٍ تمثله رسمياً.



ويمكن تقديم ما يصل إلى ألف رابط في المرة؛ حيث تطلب منصة غوغل عناوين URL التي تحتوي على المحتوى أو الصور المسيئة، كما ستطلب منك مشاركة نتائج البحث التي يظهر فيها المحتوى.



ويمكنك مراجعة دليل غوغل للعثور على عناوين URL للمحتوى، والصور، وصفحات نتائج البحث.



أرفق لقطة الشاشة مع طلبك، لتستعرض موقع ظهور بياناتك الشخصية في صفحة الويب. وسيطلب منك في نهاية الاستمارة أن تشارك قائمة بمصطلحات البحث ذات الصلة، مثل اسمك الكامل، ولقبك، واسمك الأوسط. كما ستحصل على فرصة لمشاركة تفاصيل تكميلية قبل التوقيع وتقديم طلب الإزالة.



وستصلك رسالة تأكيد من غوغل لتعرف أن المنصة تسلمت طلب الإزالة بنجاح.



ولا نعلم كم المدة التي ستستغرقها مراجعة الطلب، ولكن غوغل ستخبرك بالتأكيد حين تقرر التصرف، أو عدم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق.



حيث تعد المنصة بتقديم تفسيرات موجزة عند رفض الطلبات، وتسمح بتكرار الطلب مرةً أخرى، وفقاً لما ورد في مجلة Wired الأمريكي.



ومن الجدير بالذكر أنه فضلاً عن إزالة المعلومات الشخصية، تدرس غوغل أيضاً طلبات إزالة صور القاصرين، والمواد الجنسية بتقنية التزييف العميق، وغيرها من مواد المحتوى المخصص للبالغين.