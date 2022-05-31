كشف بيان صحفي صادر عن الجزائرية المياه منطقة تيزي وزو وحدة البويرة أنه وحفاظا على الوضعية الاقتصادية للمؤسسة و الحفاظ على تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب تدعوا يدعوا القائمين على الوحدة الزبائن الى تسديد الديون وذالك في اطار الحملة التحسيسية تحت شعار " سدد دينك, نحن في خدمتك".

وكشف في ذات البيان ان الملبغ الاجمالي المدان بلغ 70 مليار سنتيم، وأضيف أنه منه 50 مليار سنتيم هي قيمة الديون تنس شريخة الزبائن العاديين .

هذا ودعى القائمين على الوحدة الى تسديد الديون من خلال التوجه نحو الوكالات أين تم وضع اليات و تسهيلات، ما من شأنها تجنيب القطع و المتابعة القضائية.