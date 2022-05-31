31 ماي 2022
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31 ماي 2022 °C

البويرة:70 مليار ديون الجزائرية المياه لدى الزبائن

مال و أعمال
31 ماي 2022 ()
البويرة: سمير قميري
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كشف بيان صحفي صادر عن الجزائرية المياه منطقة تيزي وزو وحدة البويرة أنه وحفاظا على الوضعية الاقتصادية للمؤسسة و الحفاظ على تحسين الخدمة العمومية للماء الشروب تدعوا يدعوا القائمين على الوحدة الزبائن الى تسديد الديون وذالك في اطار الحملة التحسيسية تحت شعار " سدد دينك,  نحن في خدمتك".

وكشف في ذات البيان ان الملبغ الاجمالي المدان بلغ 70 مليار سنتيم، وأضيف أنه منه 50 مليار سنتيم هي قيمة الديون  تنس شريخة الزبائن العاديين .

هذا ودعى القائمين على الوحدة  الى تسديد الديون من خلال التوجه نحو الوكالات أين تم وضع اليات و تسهيلات، ما من شأنها تجنيب القطع و المتابعة القضائية.

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