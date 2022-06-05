أكّد رئيس مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية (كير)، الدكتور نهاد عوض، إنّ الأقليات الدّينية تعاني كثيرًا من العنصرية وحرب الإبادة في مناطق عديدة من العالم.



وقال الدكتور نهاد عوض خلال مقابلة مع برنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، الجمعة الماضية “نرى محاولة إبادة تُمارس ضدّ الهنود الّذين تحاول (السلطات) تجريدهم من الجنسية ونزع الحقوق الدّينية منهم، وكذلك ما يتعرّض له المسلمون في فرنسا على يد الحكومة الّتي تُسمّى ديمقراطية”. وشدّد رئيس ‘كير’ على وجوب ضغط الولايات المتحدة من خلال قواها الدبلوماسية والاقتصادية على شركائها والدول الّتي لا تكترث بحريات الأقليات لتحقيق العدالة في هذا الملف.



وبخصوص دسّ بعض عمال أحد المطاعم (عمدًا) شرائح من لحم الخنزير في طعام إحدى العائلات المسلمة بالولايات المتحدة، قال عوض “نحن ندافع عن حقوق المسلمين في الولايات المتحدة بشكل مجاني حتّى يعتزّوا بدينهم، وحتّى نُمكّن أسرة غدير الأحمر هي وأطفالها من تجاوز المشكلة الّتي تعرّضوا لها في مطعم ماكدونالدز”.



وأكّد أنّ ما حدث لأسرة غدير الأحمر بولاية ماساتشوستس، العام الماضي، يمثّل حادثة من بين 6200 حالة تعاملت معها مؤسسة “كير” في المجتمع الأمريكي. ولفت عوض إلى أنّ للجهل بالإسلام دورًا في ذلك، إذ إنّ الإسلام هو ثاني الأديان الكبرى عالميًّا، وهو أسرع الأديان انتشارًا في الولايات المتحدة، وبالرّغم من ذلك فإنّ ظاهرة الإسلاموفوبيا كبيرة.



وقال موقع “سي بي إس نيوز” الأمريكي إنّ سيدة ترتدي الحجاب والعباية دخلت مطعم ماكدونالدز، في 29 جوان 2021، مع ابنيها التّوأم اللّذين يبلغان من العمر 7 سنوات، وطلبت شطيرة سمك عادية، وطلبت من أحد أطفالها أن يكرّر الطلب للعاملة إذا لم تفهم لهجتها، لكن عاملًا في المطعم وضع قطعة من لحم خنزير مقدّد عمدًا في شطيرة السّمك الّتي طلبتها الأم لأحد أطفالها.وقدّم مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية شكوى تمييز نيابة عن المرأة، جاء فيها “من المعروف أنّ الإسلام يحرّم على المسلمين أكل لحم الخنزير، وتعمّد وضعه في الشطيرة هو محاولة للإهانة والإذلال والتّسبّب في الضّيق للمرأة وأطفالها الصغار”.



ونقل تقرير “سي بي إس” عن باربرا دوجان، محامية “كير”، قولها إنّ إقامة الدّعوى هي الخطوة الأولى في عملية المطالبة بتعويضات مالية، وأنّها تأمَل أن يدفع الحادث ماكدونالدز إلى تدريب عمالها بشكل أفضل لمنع وقوع حوادث مماثلة في المستقبل.



