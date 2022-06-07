مكنت تحريات عناصر الفرقة الجنائية لدى المصلحة الولائية للشرطة القضائية، في البليدة، من القبض على 15 شخصا مشتبهين بارتكابهم جريمة قتل بالسلاح، بحر الأسبوع الماضي، والمشاركة في وقائعها، راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر، فيما أصبحت تعرف في حرب وعصابات الأحياء والشوارع.

المعلومات الأمنية التي توفرت لدى "الخبر"، كشفت أن المتحرين وصلهم بلاغ عن وفاة شخص في شجار بأحد الأحياء الشعبية بقلب المدينة، أين استنفر الأمر المحققين وعناصر الفرقة الجنائية المختصة، تم على إثرها مباشرة تحقيق أسفر في وقت قصير من الوصول إلى أطراف يشتبه ضلوعها في تلك الجريمة، والتي أصبحت حديث الرأي العام المحلي خصوصا مع انتشار سريع لوقائع الجريمة عبر المواقع الافتراضية الالكترونية، أين تم القبض على 15 مشتبه فيه، من بينهم المتهم الرئيس، تراوحت أعمارهم بين الـ21 و42 سنة، وحجز أسلحة بيضاء من مختلف الأحجام، ليتم تقديمه أمام العدالة نهار اليوم، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، على أمل محاكمتهم لاحقا.