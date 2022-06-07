وافق المشرعون الأوروبيون، الثلاثاء، على نص قانون مقترح للاتحاد الأوروبي يفرض نوع موحد من شواحن الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والكاميرات المباعة داخل التكتل بحلول عام 2024، وذلك في ضربة لشركة "أبل" الأمريكية.

ووق ما نقلت "بي بي سي" فإنه سيتعين على شركة "أبل" تغيير تصميم الشاحن على أجهزة أيفون المباعة في أوروبا.

جاء التدخل السياسي، الذي قالت المفوضية الأوروبية إنه سيجعل الحياة أسهل للمستهلكين ويوفر لهم المال، بعد أن فشلت الشركات في التوصل إلى حل مشترك.

وكانت بروكسل تضغط من أجل شاحن محمول موحد لأكثر من عقد من الزمان، مدفوعة بشكاوى من مستخدمي أجهزة أيفون والأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد حول الاضطرار إلى التبديل بين أجهزة شحن مختلفة لأجهزتهم.

ويتم شحن أجهزة أيفون من كابل Lightning، بينما تستخدم الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد موصلات ( USB-C يو إس بي-سي).