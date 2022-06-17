أوصت المفوضية الأوروبية بمنح أوكرانيا وضع الدولة المرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وفق ما أعلنت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لايين في مؤتمر صحافي اليوم الجمعة.

وستتم مناقشة هذا الرأي في القمة الأوروبية في 23 و24 جوان الجاري وينبغي على قادة دول الاتحاد الأوروبي الـ27 المصادقة عليه بالإجماع.

وكان دبلوماسيون صرحوا في وقت سابق إن المفوضية الأوروبية ستوصي الجمعة بأن يعتبر الاتحاد الأوروبي أوكرانيا ومولدوفا دولتين مرشحتين للانضمام للتكتل، مع مطالبة جورجيا باستيفاء شروط معينة قبل منحها الوضع نفسه، في حين أن بعض دول الاتحاد الأوروبي، ومنها هولندا والدنمارك، لا تدعم ترشيح المزيد من الدول لعضويته، فقد حصل الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على دعم فرنسا وألمانيا وإيطاليا ورومانيا أمس الخميس.