فتحت وزارة الشباب والرياضة التونسية تحقيقا موسعا، حول صحة المعطيات التي تحدثت عن خوض السباح التونسي نجيب بلهادي تحديا بقطعه 155 كيلومترا من السباحة الحرة دون انقطاع، الأمر الذي أثار شكوكا كبيرة لدى الرأي العام.

وقالت الوزارة في بيان لها، أمس الأحد، إنّه "تبعا للتشكيك الذي يحوم حول صحة المعطيات المتعلقة بالرهان الجديد سباحة حرة الذي خاضه السباح التونسي نجيب بالهادي من عدمه، ستتولى مصالح وزارة الشباب والرياضة التثبت والتدقيق في كل التفاصيل والمعطيات لدى الجهات المعنية وإفادة الرأي العام".

وكان بطل السباحة الأولمبي التونسي أسامة الملولي قد رفض وصف ما فعله مواطنه نجيب بالهادي بالإنجاز، قائلا إنه "وصمة عار وأكبر كذبة في تاريخ السباحة التونسية"، وفق تعبيره.

وأضاف الملولي إن " المهزلة الأكبر من هذه، أن بوابة الوزارة تعترف بالمهزلة وتشجع هذه السلوكيات، وتفتح مجالا إعلاميا مهما لمغالطة الرأي العام"، بحسب قوله. وكان السباح التونسي نجيب بلهادي، أعلن أنّه تمكن من تحطيم الرقم القياسي العالمي، بعد وصوله إلى شاطئ الحمامات الجنوبية (جنوب العاصمة تونس) قادما من سواحل يونتيلاريا الإيطالية في سباحة متواصلة لمسافة 155 كيلومترا.