توقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) عودة قطاع الطيران المدني للربحية خلال العام المقبل،بعد التعافي التدريجي من تبعات جائحة كورونا.

واوضح الاتحاد الدولي للنقل الجوي, في تقرير اليوم الاثنين, على هامش اجتماعاته السنوية في الدوحة، إن تقديرات خسائر قطاع الطيران خلال العام الجاري تبلغ 9,7 مليارات دولار.

وكانت خسائر قطاع الطيران العالمي بلغت نحو 138 مليار دولار في 2020، بفعل تعليق السفر الجوي, وتراجعت إلى قرابة 42 مليار دولار في 2021.

وحسب التقرير مع "السيناريوهات الحالية، ستعود شركات الطيران العالمي لتحقيق الربحية خلال العام المقبل"متوقعا وصول نسبة المسافرين في 2022 إلى 83 بالمائة من إجمالي عددهم قبل جائحة كورونا.

ويعد قطاع السفر من أكثر القطاعات تأثرا بالجائحة خلال 2020، ومن المتوقع أن تستمر تأثيراته على القطاع حتى عام 2024 -2026، وفق لتقديرات سابقة لـ"اياتا".

تجدر الاشارة ان الاتحاد الدولي للنقل الجوي "اياتا" تأسس عام 1945 ويمثل حاليا نحو 260 شركة طيران حول العالم، تسهم بنحو 83 بالمائة من حركة النقل الجوي العالمية.