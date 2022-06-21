توفي، اليوم الثلاثاء، الأستاذ عبد العزيز بوباكير عن عمر ناهز 65 سنة، وفق ما علمت "الخبر" من أسرة الفقيد.

والفقيد بوباكير أستاذ جامعي في العلوم السياسية وصحفي متمرس يتقن ثلاث لغات العربية والروسية والفرنسية، كما يعتبر من أبرز الإعلاميين والباحثين الجزائريين وقدم الكثير من الأعمال الصحفية والكتب.

ولد بوباكير في سنة 1957 في ولاية جيجل التي درس وترعرع فيها قبل أن يغادرها إلى الجزائر العاصمة حيث تلقى تعليمه العالي ثم طار إلى بطرسبورغ بروسيا أين عمّق معارفه واحتك مباشرة بمختلف الأفكار والفلسفات والآداب الروسية، ثم عاد إلى الجزائر وعمل رئيسا لدائرة السمعي البصري بمعهد علوم الإعلام والاتصال.

وكانت لبوباكير جولة مهمة في الصحافة قبل أن يتفرغ في السنوات الأخيرة للكتابة والبحث والترجمة، وقد نشر العديد من الكتب تراوحت بين الترجمة والتأليف والتحقيق كان أبرزها مذكرات الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد، وآخرها إصداره لكتاب "رجل القدر" الذي يرصد أهم المحطات في حياة الرئيس المستقيل عبد العزيز بوتفليقة.

تغمده الله برحمته الواسعة وأسكنه فسيح الجنان.