قالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للطاقة، قدري سيمسون إن 12 دولة في الاتحاد الأوروبي باتت بدون غاز روسي بشكل كلي أو جزئي، مضيفة أن "سلوك موسكو في الأسابيع الأخيرة أدى إلى تفاقم المخاطر".

وأضافت سيمسون في تصريح لصحيفة "بوستيميس" الإستونية، اليوم السبت أن "الأزمة حادة منذ بداية الخريف الماضي لكن سلوك روسيا في الأسابيع الأخيرة أدى إلى تفاقم المخاطر بشكل كبير".

وأوضحت أن "خطة الاتحاد الأوروبي للأزمة، التي تم إعدادها في بداية العام يمكن أن تكون مفيدة في كل لحظة، ويجب أن تكون الدول الأعضاء على استعداد لتطبيق خططها".

وفي نهاية شهر ماي توقفت إمدادات الغاز الروسي عن بولندا وبلغاريا وفنلندا وهولندا، بسبب رفضها قبول نظام التسوية الجديد الذي اقترحه موسكو.

وأعلن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف يوم 9 ماي الماضي، أن الدول التي رفضت دفع ثمن الغاز الروسي بموجب القواعد الجديدة قد تم بالفعل وقف إمدادات الغاز إليها.

وفي 14 جوان الجاري، أعلنت شركة "غازبروم" أنها اضطرت إلى تقليص إمدادات الغاز عبر أنابيب "السيل الشمالي" لأسباب تقنية.