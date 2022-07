Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a présenté mercredi ses condoléances à l'Armée nationale populaire (ANP) et à la famille du caporal contractuel Sellaoui Samir, tombé en martyr au champ d’honneur à Ain Defla en combattant "les hordes terroristes".

"A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons. Mes sincères condoléances à tous les éléments de l’Armée nationale populaire, digne héritière de l’Armée de libération nationale, et à la famille du chahid, le caporal contractuel Sellaoui Samir, tombé en martyr au champ d’honneur alors qu’il combattait les hordes terroristes à Ain Defla. Le défunt rejoint les valeureux martyrs en ces jours de fidélité à nos Chouhada", a tweeté le Président Tebboune.