تمر اليوم الجمعة الذكرى الثامنة للعدوان الذي شنه الكيان الصهيوني على قطاع غزة و استمر لمدة 51 يوما، و أدى إلى استشهاد 2322 فلسطينيا بينهم 578 طفلا، و تسبب في تدمير نحو 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وإلحاق أضرار جزئية بنحو 160 ألف أخرى.

ويدخل هذا العدوان الذكرى السنوية الثامنة في ظل ظروف إنسانية قاسية يعاني منها قطاع غزة جراء استمرار الحصار الصهيوني المفروض لأكثر من 15 عاما، يضاف إلى تلك المعاناة تداعيات العدوان الأخير الذي شنه الكيان الصهيوني على القطاع في مايو 2021

ومنذ انتهاء العدوان الصهيوني في 26 أوت 2014 تنتظر مئات العائلات الفلسطينية إعادة إعمار منازلها أو إصلاح الأضرار الجزئية التي لحقت بها كما ينتظر القطاع الاقتصادي الذي شهد تدميرا للمنشآت الصناعية والإنتاجية وما ترتب عليه من حرمان آلاف المواطنين من مصادر عملهم، دوره في ملف الإعمار.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن هذا العدوان تسبب في استشهاد 2322 فلسطينيا، بينهم 578 طفلا و489 امرأة و102 مسنا.

كما أصيب نحو 11 ألف مواطن منهم 302 امرأة، 100 منهن يعانين إعاقة دائمة، و أصيب 3303 من بين الجرحى بإعاقة دائمة، بحسب الوزارة.

و ارتكب الكيان الصهيوني خلال العدوان، بحسب اللجنة العربية لحقوق الإنسان نحو 144 مجزرة بحق عشرات العائلات الفلسطينية.

ورغم مرور 8 سنوات إلا أن القطاع لم يتعاف بعد من تداعيات العدوان الصهيوني ولم يشهد إعمارا لكل ما تم تدميره، حيث تسبب هذا العدوان في تدمير نحو 12 ألف وحدة سكنية بشكل كلي وإلحاق أضرار جزئية بنحو 160 ألف وحدة، منها 6600 وحدة غير صالحة للسكن، بحسب إحصائية مشتركة بين مؤسسات حكومية وأُممية.