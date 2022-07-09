اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوّل أمس، باحات المسجد الأقصى في القدس المحتلة، وبلدة سبسطية شمال غرب نابلس. وأفادت مصادر محلية، أنّ قوات الاحتلال اقتحمت باحات المسجد الأقصى وأزالت يافطات تهنئة من حركة حماس عُلّقَت على بوابات الأقصى.



واحتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أوّل أمس، فتى عقب دهم منزل ذويه في البلدة القديمة من مدينة الخليل واستجوبته، كما اعتقلت ليلة الجمعة الماضية، شابين من جنين قرب أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك.



إلى جانب ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سبسطية في نابلس، وسط إطلاق لقنابل الغاز المسيّل للدموع. وقال رئيس بلدية سبسطية محمد عازم إنّ البلدة شهدت مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحام الموقع الأثري، ليعاود الاقتحام مرّة أخرى.



