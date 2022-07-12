كشف بيان لوزارة المالية عن حركة مست خمسة رؤساء مدراء عامين للشركات العمومية للتأمين وإعادة التأمين,

وأوضح البيان أنه "عقب انعقاد اجتماعات الجمعيات العامة غير العادية للشركات العمومية للتأمين وإعادة التأمين، تم القيام بحركة للمسؤولين الرئيسيين الخمسة لهذه الشركات".

وعليه تم تعيين السيد يوسف بن ميسية بمنصب الرئيس المدير العام لشركة التأمين الوطنية,في حين تم تعيين السيد ناصر سايس رئيسا مديرا عاما للشركة الجزائرية للتأمينات.

كما تم في نفس الإطار تعيين السيد حاج محمد سبع كرئيس مدير عام للشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين, السيد عبد الله بن سعيدي بمنصب الرئيس المدير العام للشركة المركزية لإعادة التأمين و السيد زهير لعيش بمنصب الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية لتأمين و ضمان الصادرات.