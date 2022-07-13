قالت سفيرة الولايات المتحدة، على هامش وضع حجر أساس لمستشفى متخصص نوعي وخاص (مركز مفتاح الطبي)، بمفتاح إلى الشرق من البليدة، اليوم الأربعاء، بأنها "فخورة جدا" أن تحظى بأول شراكة بين البلدين خلال عهدتها كسفيرة، مؤكدة في السياق حرصها لتدعيم "الفعل التشاركي" والمتبادل وتعزيزه، وأن ذلك سيكون من بين الاهتمامات الأولية للشركات الأمريكية، وفي أي "مسعى تجاري".

وأضافت السفيرة، اليزابيت مور، أن المشروع "النوعي" سيكون فاتحة لمشاريع مستقبلية قادمة، ومحطة لنقل المعارف والتنويع في طبيعة الشراكة الثنائية الجزائرية الأمريكية الجديدة بين مجمع "سواكري" في الجزائر وتحديدا في البليدة، وبين الشبكة العالمية للخدمات الصحية التي تعنى في إدارة الخدمات الصحية لإنجاز "مستشفى مستقبلي" متطور، ومركز تدريب شبه طبي لضمان "تقديم رعاية صحية عالية الجودة"، خصوصا بالنسبة للحالات الإستعجالية وبأسعار مدروسة ومعقولة في المتناول، مبدية عن أملها أن تكون هناك مشاريع مستقبلية قادمة تعزز هذا الفعل التشاركي في كل القطاعات.

بدوره أعرب المتحدث باسم مجمع "سواكري"، عبد النور سواكري، عن سعادته لإنجاز مثل هذا المشروع الضخم ـيتسع لحوالي 300 سريرـ، معتبرا ذلك بـ"المكسب النوعي" للدولة الجزائرية والذي يرجى منه "تطوير قطاع الصحة ووضع حدا للحالات المرضية المستعصية والتي في الغالب يلجأ أصحابها إلى المشافي بالخارج للتداوي"، مطمئنا في السياق بأن المشروع سيسمح ويضمن بشكل متكامل لمثل هذه الحالات أن تعالج هنا بالجزائر من قبل فريق طبي متخصص جزائري مع إمكانية الاستعانة بالخبرات الطبية الأجنبية.