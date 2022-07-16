انطلقت اليوم السبت، قمة جدة للأمن والتنمية في السعودية، بمشاركة الدول الخليجية ومصر والأردن والعراق، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

وخلال بداية أشغال القمة، قال ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان: " قمة جدة تعقد في وقت يشهد العالم تحديات كبيرة .. نأمل أن تواجه قمة جدة التحديات العالمية".

وأضاف محمد بن سلمان: "التحديات العالمية بسبب جائحة كورونا تستدعي مزيدا من الجهود الدولية لتعافي الاقتصاد العالمي .. نأمل أن تؤسس قمتنا هذه لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية". وأردف: "ندعو إيران للتعاون مع دول المنطقة لتكون جزء من هذه الرؤية والالتزام بالمبادئ الشرعية الدولية والتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية".

وحول أمن الطاقة العالمي، لفت ولي العهد السعودي إلى أن "المملكة سبق أن أعلنت عن زيادة في طاقتها الإنتاجية من النفط إلى 13 مليون برميل"، مشيرًا إلى ضرورة الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة.

وحول الشأن اليمني، أكد أن "المملكة دعمت جميع الجهود الرامية للوصول لحل سياسي يمني ـ يمني وفقا للمرجعيات الثلاث"، معبرا عن أمله في أن تؤسس قمة جدة للأمن والتنمية لعهد جديد من التعاون المشترك لتعميق الشراكة الاستراتيجية.

من جهته قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن الولايات المتحدة لن تبتعد عن منطقة الشرق الأوسط وتترك فراغا للصين وروسيا وإيران. وأضاف في كلمته أن "إيران تزعزع الاستقرار في الشرق الأوسط".

وتابع "نعمل بالتعاون معكم للتصدي لما تمثله إيران من تهديد للمنطقة، ونواصل الجهود الدبلوماسية للضغط على البرنامج النووي الإيراني". وأكد أن واشنطن حرصة على ألا تتمكن إيران من امتلاك سلاح نووي.