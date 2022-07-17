أعلنت مديريات التربية الوطنية عبر التراب الوطني، نتائج شهادة البكالوريا، نسب النجاح عبر الولايات.
ونسب النجاح حسب الولايات مايلي:
- تيزي وزو: 73.61 بالمائة
- بومرداس: 69,01 بالمائة
- بجاية: 68,70 بالمائة
- عين الدفلى: 67,95 بالمائة
- سطيف: 67,20 بالمائة
- قالمة: 67٫03 بالمائة
- سيدي بلعباس: 66.96 بالمائة
- تيبازة: 66.21 بالمائة
- المدية: 65,69 بالمائة
- الشلف: 64,96 بالمائة
- جزائري شرق: 64,93 بالمائة
- جزائر غرب: 64,71 بالمائة
- تيبازة: 64,16 بالمائة
- برج بوعريريج: 63.99 بالمائة
- جزائر وسط: 63,69 بالمائة
- تيسمسيلت: 63.57 بالمائة
- عين تيموشنت: 63.35 بالمائة
- سوق أهراس: 62,91 بالمائة
- غليزان" 62.76 بالمائة
- البويرة: 62,71 بالمائة
- البليدة: 62,22 بالمائة
- جيجل: 61.80 بالمائة
- عنابة: 61,77 بالمائة
- البيض: 61,28 بالمائة
- تلمسان: 60,73 بالمائة
- باتنة: 60,00 بالمائة
- وهران: 59.73 بالمائة
- الطارف: 59,47 بالمائة
- مستغانم: 59,33 بالمائة
- معسكر: 59.33 بالمائة
- المسيلة: 58.75 بالمائة
- تندوف: 58.18 بالمائة
- النعامة: 57,58 بالمائة
- سكيكدة: 57,34 بالمائة
- معسكر: 56,99 بالمائة
- تيارت: 55,81 بالمائة
- قسنطينة: 55,78 بالمائة
- الجلفة: 55.68 بالمائة
- ميلة: 55,26 بالمائة
- سعيدة: 54,64 بالمائة
- بسكرة :53,44 بالمائة
- أدرار: 52,74 بالمائة
- الوادي: 52,60 بالمائة
- غرداية: 50,35 بالمائة
- توقرت: 50,31 بالمائة
- خنشلة: 49,38 بالمائة
- بشار: 47,40 بالمائة
- المسيلة: 47.36 بالمائة
- ورقلة: 42,87 بالمائة
- المغير: 41,37 بالمائة
- تامنراست: 39 بالمائة
- الجلفة: 38،33 بالمائة
- جانت: 37,90 بالمائة
- تبسة: 36 بالمائة