17 جولية 2022
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نسب النجاح في "الباك" حسب كل ولاية

مجتمع
17 جولية 2022 ()
ف.ن
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أعلنت مديريات التربية الوطنية عبر التراب الوطني، نتائج شهادة البكالوريا، نسب النجاح عبر الولايات.

ونسب النجاح حسب الولايات مايلي:

 

- تيزي وزو: 73.61 بالمائة

- بومرداس: 69,01 بالمائة

- بجاية: 68,70 بالمائة

- عين الدفلى: 67,95 بالمائة

- سطيف: 67,20 بالمائة

- قالمة: 67٫03 بالمائة

- سيدي بلعباس: 66.96 بالمائة

- تيبازة: 66.21 بالمائة

- المدية: 65,69 بالمائة

- الشلف: 64,96 بالمائة

- جزائري شرق: 64,93 بالمائة

- جزائر غرب: 64,71 بالمائة

- تيبازة: 64,16 بالمائة

- برج بوعريريج: 63.99 بالمائة

- جزائر وسط: 63,69 بالمائة

- تيسمسيلت: 63.57 بالمائة

- عين تيموشنت: 63.35 بالمائة

- سوق أهراس: 62,91 بالمائة

- غليزان" 62.76 بالمائة

- البويرة: 62,71 بالمائة

- البليدة: 62,22 بالمائة

- جيجل: 61.80 بالمائة

- عنابة: 61,77 بالمائة

- البيض: 61,28 بالمائة

- تلمسان: 60,73 بالمائة

- باتنة: 60,00 بالمائة

- وهران: 59.73 بالمائة

- الطارف: 59,47 بالمائة

- مستغانم: 59,33 بالمائة

- معسكر: 59.33 بالمائة

- المسيلة: 58.75 بالمائة

- تندوف: 58.18 بالمائة

- النعامة: 57,58 بالمائة

- سكيكدة: 57,34 بالمائة

- معسكر: 56,99 بالمائة

- تيارت: 55,81 بالمائة

- قسنطينة: 55,78 بالمائة

- الجلفة: 55.68 بالمائة

- ميلة: 55,26 بالمائة

- سعيدة: 54,64 بالمائة

- بسكرة :53,44 بالمائة

- أدرار: 52,74 بالمائة

- الوادي: 52,60 بالمائة

- غرداية: 50,35 بالمائة

- توقرت: 50,31 بالمائة

- خنشلة: 49,38 بالمائة

- بشار: 47,40 بالمائة

- المسيلة: 47.36 بالمائة

- ورقلة: 42,87 بالمائة

- المغير: 41,37 بالمائة

- تامنراست: 39 بالمائة

- الجلفة: 38،33 بالمائة

- جانت: 37,90 بالمائة

- تبسة: 36 بالمائة

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