Le ministère de la défense nationale a annoncé aujourd’hui la possibilité de rejoindre les rangs de l’Armée Nationale et Populaire.

Dans un communiqué qu’il a rendu public aujourd’hui sur son site Internet, le MDN a offert à ceux qui désirent intégrer les rangs de l'Armée Nationale Populaire, et souhaitent garantir leur avenir professionnel, et contribuer à défendre leur patrie, l’occasion de devenir des officiers, sous-officiers et hommes du rang et ce dans les Forces Terrestres, Forces Aériennes, Forces Navales, Forces de Défense Aérienne du Territoire, la Gendarmerie Nationale, la Garde Républicaine, les Directions et Services centraux du Ministère de la Défense Nationale, conclut le communiqué.