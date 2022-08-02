انطلقت اليوم الاثنين عملية استقبال الوافدين من المصطافين الراغبين في قضاء عطلتهم الصيفية بالإقامة الجامعية ألفين سرير بزموري البحري، شرق بومرداس، في ظروف تنظيمية "جيدة"، حسب مديرية الخدمات الجامعية.

وتجري عملية استقبال الوافدين بالإقامة الجامعية المحاذية لشاطئ البحر ولغابة الساحل الجميلة، بحضور ممثلي القطاعات المعنية بهذه المبادرة، التي تنظم تجسيدا لاتفاقية مبرمة بين وزارتي السياحة والصناعات التقليدية والتعليم العالي و البحث العلمي.

واستقبلت المصالح المعنية بهذه الإقامة الجامعية أول فوج من نزلائها من ولاية غرداية، بعدما قاموا بالحجز و تسجيل أنفسهم عبر الوكالات التي وضعها الديوان الوطني للسياحة ونادي سياحة وأسفار الجزائر في المتناول أو عبر المنصة الرقمية التي وضعت لهذا الغرض حسبما أفاد به عدد من الوافدين.

للتذكير فإن وزارة السياحة حددت تكاليف غرفة واحدة بلوازمها، تتسع لشخصين، بـ1700 دج لليلة الواحدة و12000 دج للأسبوع، مشيرا إلى أنه تم إدراج ضمن هذه التكلفة وجبات منتصف النهار والعشاء.

ويتضمن البرنامج السياحي المرافق و الموجه لنزلاء هذه الإقامة الجامعية تنظيم جولات سياحية إلى غابات و منتزهات وشواطئ الولاية و ولايات أخرى، من خلال تخصيص حافلات.